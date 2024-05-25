Путин сообщил, насколько за годы СВО выросло производство боеприпасов

Президент России Владимир Путин во время посещения корпорации "Тактическое ракетное вооружение" встретился с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Темами разговора стали вопросы, связанные с перспективами развития оборонно-промышленного комплекса России, в том числе поставки наиболее востребованных образцов вооружений и техники.

По словам президента, за последнее время объемы выросли – за последние полтора-два года, за время проведения специальной военной операции. С 2021 по 2023-й рост составил по ракетно-артиллерийскому вооружению более чем в 22 раза, по средствам радиоэлектронной борьбы и разведки – в 15 раз, по боеприпасам и средствам поражения – в 14 раз, по автомобилям – в семь раз, по средствам индивидуальной бронезащиты – в шесть раз, по авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам – в четыре раза, по бронетанковому вооружению – почти в три с половиной раза.

"Мы должны быть все время на шаг впереди, надо опережать противника все время, и тогда победа будет гарантирована", - сказал Путин.

За предыдущие годы Россия выстраивала структуру "оборонки" соответствующим образом.

"То предприятие, корпорация, где мы находимся, создана в марте 2003 г., а в 2002 г. были приняты решения, связанные с проведением работ по воссозданию в целом оборонно-промышленного комплекса. Соответствующий указ был подписан в 2002 г. Вот, мы когда начинали. И тогда в составе было шесть предприятий, сегодня – 56", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.