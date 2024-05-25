Владимир Якушев поучаствовал в соревнованиях по армейской тактической стрельбе, которые проходят в Екатеринбурге

Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев принял участие в соревнованиях по армейской тактической стрельбе, которые стартовали в Екатеринбурге.

Состязаются за Кубок министра обороны "Вызов".

Состязания с 18 по 25 мая проходят на полигоне "Свердловский" в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе уральского полпредства.

"Такие соревнования впервые проводятся в Екатеринбурге. Это стало возможным после модернизации инфраструктуры военного полигона. Теперь здесь установлено современное оборудование и созданы комфортные условия для подготовки военнослужащих", - отметил полпред.

В соревнованиях по армейской тактической стрельбе принимают участие 30 команд: это сотрудники Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии, ГУФСИН, курсанты высших военных учебных заведений и представители спортивно-патриотических клубов. Среди них бойцы специальной военной операции.

Определять сильнейших будут во владении несколькими видами оружия: пистолет, ружье, автомат и снайперская винтовка, при проведении штурма, освобождении условных заложников и эвакуации с поля боя.