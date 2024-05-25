На собор Парижской Богоматери вернули уцелевший после пожара крест

В Париже на свое место был возвращен единственный уцелевший элемент крыши Notre-dame de Paris – крест работы архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка.

Выполненный из железа и украшенный золотом двухтонный крест установили на вершине апсиды Нотр-Дама, приводит "Ъ" данные Le Parisien.

Напомним, собор Парижской Богоматери почти полностью сгорел 15 апреля 2019 г. Обрушился шпиль храма. При этом уцелели многие произведения искусства и ценности, хранившиеся в соборе.