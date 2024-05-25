ВСУ обстреляли белгородский поселок, есть погибшие и раненые

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Октябрьский и последствиях атаки.

"К большому горю, два человека погибло – у мужчины и женщины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью. 10 человек пострадали, среди них – восьмилетний мальчик. У всех пострадавших – осколочные ранения различных частей тела", - написал Гладков в своем telegram-канале.

Пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения больницы Белгорода. Одну из пострадавших после оказания помощи отпустили домой на амбулаторное лечение.

"После прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Еще в 21 частном жилом домовладении выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. В одном многоквартирном доме выбиты окна в нескольких квартирах. Повреждения выявлены в нескольких торговых площадях. Также осколками посечены 23 автомобиля", - написал Гладков.