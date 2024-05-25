Зеленский ответил на предложение Путина о прекращении огня

Президент Украины Владимир Зеленский не рассматривает вариант договора с Россией о прекращении огня – в таком соглашении был бы резон, только если бы войска при этом оставались на линии границ.

"Прекращение огня сегодня... Для нас это очень опасно, очень", - приводит "Ъ" выдержку из интервью Зеленского представителям СМИ Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

24 мая в Минске президент России Владимир Путин на пресс-конференции высказался о возобновлении переговоров по конфликту на Украине.

"Я исхожу из того, что мирные переговоры должны быть возобновлены, и не с помощью ультиматумов, а с помощью здравого смысла, и основаны должны быть на здравом смысле", - сказал Путин.

При этом "нужно понять, с кем нужно и можно иметь дело для выхода на подписание юридических обязывающих документов".

"И тогда мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями", - сказал Путин.

Ранее появилась информация, что Путин готов прекратить конфликт на Украине через соглашение о прекращении огня, которое признает текущие линии фронта. При этом он готов продолжать сражаться, если Киев и Запад не ответят.