Финляндия может начать отправлять беженцев обратно в Россию

В Финляндии могут принять закон, который обяжет отправлять беженцев из России, которые хотят въехать в Финляндию без объяснения причин, обратно в страну, даже если ее руководство не захочет их принимать.

В случае принятия нового закона беженцы не смогут получать убежище на границе с Финляндией. Это не коснется людей, находящихся в уязвимом положении, пишет РБК.

Финские власти не исключают частичного открытия границы с Россией после принятия законопроекта, ужесточающего миграционную политику. До этого финская таможня устроила распродажу велосипедов, на которых на границу с Финляндией приезжали беженцы из России. Всего с аукциона было продано около сотни велосипедов, они пользовались большим спросом. Таможенники планируют провести еще две таких распродажи.