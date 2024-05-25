Названа дата первого собрания кредиторов QIWI банка

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что первое собрание кредиторов QIWI банка состоится 13 июня.

В собрании с правом голоса могут поучаствовать кредиторы и уполномоченные органы, заявившие свои требования до 15 апреля и включенные в реестр требований кредиторов банка. Участникам собрания будут представлены отчет о деятельности АСВ как ликвидатора Банка, смета текущих расходов на проведение принудительной ликвидации, условия реализации принадлежащих банку ценных бумаг и конвертации иностранной валюты, которая числится на его корреспондентских счетах.

21 февраля 2024 г. Центральный банк России отозвал лицензию у QIWI-банка, также были заблокированы QIWI-кошельки. В сообщении ЦБ по этому поводу говорилось, что причиной стали "нарушение организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также документов Банка России"; "систематическое нарушение законов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В апреле этого года Арбитражный суд Москвы принял решение о ликвидации QIWI-банка по заявлению Центрального банка России.