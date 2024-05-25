В Польше захотели обстрелять Россию из западного оружия

Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил за то, чтобы Украина обстреливала Россию западным оружием.

"Запад должен прекратить постоянно ограничивать себя в том, что касается поддержки Украины", - приводит РИА Новости фрагмент мнения Сикорского, приведенного изданием The Guardian.

Президент России Владимир Путин готов прекратить конфликт на Украине через соглашение о прекращении огня, которое признает текущие линии фронта. При этом он готов продолжать сражаться, если Киев и Запад не ответят.