В Краснодаре отпущены из больниц дети, пострадавшие из-за обрушения крыши

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил о том, что почти все ученики школы №29, пострадавшие от обрушения части крыши образовательного учреждения и доставленные в клиники, уже находятся дома.

"Некоторые из них пройдут амбулаторное лечение. Еще один мальчик пока останется в детской краевой клинической больнице. С ним уже поработали травматологи и хирурги. Главное – жизням детей ничто не угрожает", - написал Наумов в своем telegram-канале.

Ранее он уточнил, что всего пострадало 12 детей: несколько человек от помощи отказались, пятерых детей отвезли в краевую больницу, остальные направлены в больницу "скорой помощи". У всех была разная степень тяжести, от легкой до средней. Когда ветер стихнет, крышу начнут восстанавливать.