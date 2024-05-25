В Эстонии пока не собираются закрывать границу с Россией

Президент Эстонии Алар Карис сообщил, что страна может быстро закрыть границу с Россией, но пока в этом нет необходимости.

"Граница открыта в том числе и потому, что у людей есть родственники на другой стороне. В случае необходимости мы готовы очень быстро закрыть границу", – цитируют "Ведомости" политика.

В январе 2024 г. эстонский депутат от оппозиционной Консервативной народной партии, подполковник запаса Лео Куннас предложил при возведении оборонительных сооружений вблизи границы с Россией использовать противопехотные и противотанковые мины. По мнению депутата, следующим шагом должна стать денонсация Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин всеми странами Балтии. Он также отметил, что в Эстонии необходимо начать производство собственной взрывчатки, которую, по словам Куннаса, "нужно использовать в противотанковых, противопехотных, минометных минах, а также при производстве артиллерийских снарядов".