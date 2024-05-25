Волонтеры Севастополя начали делать сложный камуфляж

Многодетная семья из Севастополя освоила технологию производства сложного камуфляжа для бойцов в зоне специальной военной операции (СВО).

Волонтер, жительница Севастополя Лариса сообщила РИА Новости, что ее многодетная семья занимается изготовлением маскировочных сетей для подразделений армии России с начала СВО. Потом к волонтёрам на помощь стали приходить новые люди.

Сейчас они изготавливают маскировочные сети высокой сложности для любой техники, укрытий и разведывательных подразделений с учетом конкретных требований. Просьб много: укрыть технику, окоп.

"Наши ребята, слава Богу, не сидят на месте, идут вперед. Запрос на укрытие танков и БТР сейчас очень большой", - говорит Лариса.