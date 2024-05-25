В Тобольске договорились о развитии образовательного кластера

В Тобольске договорились о развитии городского образовательного кластера. Подписи под соответствующим документом поставили подписали губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель правления, генеральный директор компании СИБУР Михаил Карисалов и мэр Тобольска Максим Афанасьев.

Соглашение направлено на повышение качества среднего профессионального образования в Тюменской области и создание условий для самореализации молодежи за счет формирования системы подготовки высококвалифицированных кадров на основе комплексного взаимодействия. Ранее Александр Моор, Михаил Карисалов и Максим Афанасьев осмотрели один из корпусов Тобольского многопрофильного техникума. Всего в этом техникуме обучаются 2 тыс. 118 человек, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Афанасьев отметил, что Тобольск – кузница рабочих кадров для всего региона, которая уже несколько лет работает в тесной связке с компанией СИБУР по подготовке необходимых им специалистов.

"Выполняем поручение губернатора по созданию гибкой системы обучения специалистов", - написал мэр в своем telegram-канале.

Иные детали подписанного соглашения не разглашены.