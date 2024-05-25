Вертолет с армянским премьер-министром экстренно приземлился на стадионе

Вертолет, на борту которого летел премьер-министра Армении Никол Пашинян, экстренно совершил вынужденную посадку на стадионе города Ванадзор.

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Город расположен в 132 км к северу от Еревана, приводит "Интерфакс" данные правительственных telegram-каналов. По их данным, Пашинян летел в Ташир на границе с Грузией в 152 км к северу от Еревана. По другим данным, премьер Армении хотел посетить Баганис.

Пашинян сообщил, что из-за плохих погодных условий его вертолет совершил экстренную посадку, с ним все хорошо, пишет ТАСС,