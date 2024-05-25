В Кремле высказались о мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, будет ли новая мобилизация.

Ранее источник Financial Times, близкий к российскому Минобороны, заявил, что для сохранения успехов в зоне боевых действий (например, продвижение в Харьковской области и на Донбассе), Москве потребуется новая волна мобилизации. По его словам, "к концу этого или началу следующего года новая волна частичной мобилизации станет неизбежной".

"У нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев-контрактников, он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет", - сказал РИА Новости Песков.

Частичная мобилизация была объявлена президентом России 21 сентября 2022 г. Нужно было призвать 300 тыс. человек, которые ранее служили в армии, имеют боевой опыт и определенную военно-учетную специальность. Чуть больше, чем через месяц, 28 октября, министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что мобилизация окончена. 4 ноября 2023 г. Путин сообщил, что количество мобилизованных в России превысило 300 тыс. человек, достигнув 318 тыс., из которых 49 тыс. уже выполняют боевые задачи. В Госдуме не раз заявляли, что не ждут дополнительного набора по частичной мобилизации.