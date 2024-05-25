Ветераны, бойцы СВО массово заступаются за боевых товарищей, участвующих в праймериз ЕР в Туве: Брат, держись! Мы с тобой!

Праймериз "Единой России" в Туве оказались богаты на неприятные сюрпризы в исполнении местных функционеров. Накануне.RU уже сообщало, что бывший глава республики, ныне – вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол накануне заявил, что некие "молодые лица в пиджаках" звонят бойцам СВО, желающим поучаствовать в праймериз и угрожают "выдать им волчий билет, если они не снимут свои кандидатуры".

При этом в региональном отделении ЕР утверждали, что давления не было. Однако, судя по резонансу, который разрастается вокруг праймериз, тувинские политические реалии все-таки далеки от спокойного избирательного процесса. Напомним, всего в праймериз в Туве участвуют тринадцать участников СВО.

Накануне Герой России Чалым Чулдум-оол - также участник праймериз ЕР - высказался о праймериз в Туве. Он подчеркнул, что т"ребования снять кандидатуры участников СВО - ошибка молодых и неопытных «людей в пиджаках".

И уже несколько дней в редакции СМИ поступают обращения от бойцов, ветеранов СВО, которые свидетельствуют о проблемах, создаваемых местными чиновниками и для самих бойцов-участников праймериз, и для тех жителей Тувы, кто хотел бы проголосовать за них.

Так, боец СВО, Шивит Сылдыс Андрианович, участник праймериз ЕР (Улуг-Хемский одномандатный избирательный округ №11) говорит, что при голосовании оказывалось давление на его участников, намеренных отдать свой голос за героев СВО: "Первые два дня голосования в бюджетных учреждениях стояла очередь из бюджетников и студентов, так как их непосредственные руководители преподаватели вынуждали путем применения угроз голосовать через сервис Госуслуги, куда они обязаны зайти через компьютеры, привезенные из некоторых министерств. Им запрещали голосовать самостоятельно на своем телефоне. А тем, кто проголосовал самостоятельно, в настоящее время угрожают уволить с работы".

Шивит Сылдыс отмечает, что президент страны "открыл нам нам дорогу- участникам СВО, чтобы мы активно принимали участие в формировании элиты страны, чтобы мы могли принять участие на праймериз "Единой России". А тувинские муниципальные и региональные чиновники и функционеры фактически тем или иным способом пытаются помешать процессу обновления местных элит.

Боец поддерживает политику партии "Единая Россия" и обращается к местным руководителям: "Не нужно портить авторитет правящей партии вот такими вашими действиями. Лично я поддерживаю партию «Единая Россия». Эта партия многое сделала для нашей Тувы. Однако видя, как проводится предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия», становится страшно за будущее нашей страны и республики".

За боевых братьев, участвующих в праймериз ЕР в Туве, активно вступаются и их боевые товарищи.

Так, участник праймериз Андрей Монгуш - участник СВО, высказывает в своем видео-комментарии возмущение действиями "местных князьков". Он сообщает о давлении на бюджетников самыми различными способами с тем, чтобы они отдали голоса за лояльных местному бомонду кандидатов на праймериз

"Я всегда поддерживал и поддерживаю партию "Единая Россия". Поэтому мне больно смотреть на все происходящее на моей малой Родине", - говорит Андрей Монгуш. Он обращается к землякам с просьбой быть твердыми в своих решениях и не бояться угроз.

Андрей Церковный, участник СВО, также записал видео-комментарий в поддержку боевого товарища.

"Хочу рассказать про своего брата по оружию Шивит Сылдыса Андриановича, командира разведроты «Черные барсы», командир штурмового отряда, который участвует в предварительном голосовании партии «Единой России» (праймериз) в Тыве. В феврале 2023 года зоне СВО он был тяжело ранен и потерял ногу. В том же году в зоне СВО погиб его родной старший брат Шивит Андриан Андрианович. Сам Сылдыс воспитывает 3 детей, имеет награды. В его городе Шагонаре творятся вопиющие факты на праймериз, заставляют голосовать бюджетников. Угрожают и требовать голосовать за своих кандидатов, угрожают увольнением тем, кто голосует за участников СВО. Прошу вмешаться в ситуацию лиц ответственных за соблюдение законности на выборах и представителей СМИ. Пусть чиновники подумают что они делают. Мы не дадим страну в обиду, ни свою землю на поругательство, ни свою честь для поношения, пусть им будем над чем задуматься. С Богом, брат", - напутствует Андрей Церковный своего собрата по оружию.

Есть и коллективные видео-комментарии бойцов СВО, которые высказывают поддержку своим боевым товарищам, решившим применить свои силы и опыт на политическом поприще, принявшим решение участвовать в праймериз ЕР. "Брат, держись, мы с тобой!", - говорят бойцы.

Столь массовые выступления, как надеются ветераны и бойцы СВО, дадут понять местным тувинским функционерам, что препятствовать воле жителей и противодействовать решению участников боевых действий активно работать в политическом поле Тувы в современной России уже невозможно.

Отметим, что пока это чисто внутрирегиональная история. Региональные и муниципальные тувинские элиты не сумели найти общего языка с бойцами. Вполне вероятно, что усилия были напрасными по снятию участников праймериз, ведь итоги голосования заранее не предусмотреть. Но в случае спокойного процесса никакого скандала бы не было.

"Праймериз в законодательные собрания – зона ответственности региональных организаций ЕР. Внутрипартийная повестка, как правило, проходит без эксцессов, если, конечно, заранее была проведена необходимая подготовка, проанализированы риски и налажен внутренний контроль. Произошедший конфликт говорит о сбое в управляемости процессом предварительного партийного голосования в Туве, который может повлиять на развитие конфликтогенного потенциала региональных элит", - отмечает Игорь Кузнецов, региональный представитель Российской ассоциации политконсультантов в Сибири, автор Telegram-канала «Нативный нарратив», член Ассоциации интернет-технологов.

Резюмируя, отметим, новая элита страны делает мощную заявку на будущее и остановить этот мейнстрим любым местническим группировкам уже не удастся.