В Краснодаре снесло кусок крыши школы, пострадали 11 детей

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил о том, что сильный ветер сорвал в школе №29 по улице Рылеева часть кровли.

"Хоть это и произошло до начала торжественной линейки, но есть и пострадавшие. Сейчас медики оказывают им помощь. Спасатели и полиция – также на месте. На место выехали мой заместитель Игорь Михайлов и департамент образования. Держу ситуацию на контроле", - написал политик в своем telegram-канале, приложив фото с места случившегося.

Telegram-канал "112".пишет, что пострадали 11 школьников.