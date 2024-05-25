25 Мая 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Надежда Бабкина дала концерт для земляков-астраханцев в День славянской письменности и культуры

Концерт «Русская песня. От души и для души!» с участием народной артистки России Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня» завершился накануне вечером на Набережной Волги. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил земляков с праздником и поблагодарил Надежду Бабкину за любовь к родной земле.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Надежда Георгиевна, мы любим Ваш коллектив, Ваше творчество. Мы благодарим Вас за любовь к родному краю. Спасибо, что сегодня, когда мы отмечаем большой праздник – День славянской письменности и культуры, Вы с нами. Спасибо за Вашу поддержку, талант, казачьи песни, которыми вы прославляете Астраханскую область», - сказал Игорь Бабушкин.

Концерт открыли артисты Астраханского государственного ансамбля песни и танца. Затем большую программу представила народная артистка России Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня». Ансамбль исполнил астраханцам любимые народные хиты и застольные русские песни.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Надежда Бабкина поздравила астраханцев с праздником и пожелала им мира, счастья и стабильности.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«День славянской письменности - это наиглавнейший праздник россиян! Это мощная объединяющая сила! Страна наша яркая, многонациональная. У каждого народа свои традиции, обычаи. А объединяет всех - русский язык, - подчеркнула певица. - Этот праздник заставляет нас всех задуматься о своих истоках, корнях. Я всегда говорю всем, что я астраханка. Люблю свою малую родину, свой край. На этой земле у меня похоронены мои родители. Здесь я черпаю вдохновение».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: день славянской письменности и культуры, игорь бабушкин, надежда бабкина


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