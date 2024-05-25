Астраханские хирурги спасли мужчину, поранившего плечо бензопилой

Неосторожное обращение с электроинструментом чуть не стоило потери руки 55-летнему жителю Астраханской области.

С обширным кровотечением и резаной раной плеча астраханец экстренно поступил в больницу им. Кирова. Врачи спасли его, сработав быстро и профессионально. Об этом сообщает минздрав Астраханской области.

Сосудистый хирург Асланбек Аврабиев, травматолог Федор Сергеев, нейрохирург Фараби Алгазиев, анестезиолог-реаниматолог Айна Эльжуркаева, операционная медсестра Анита Асемгалиева в течение двух часов спасали мужчине руку. Они провели реконструктивную операцию — полностью восстановили плечевую артерию, срединный и локтевой нервы, двухглавую мышцу плеча.

Восстановление прошло без осложнений. Через несколько дней пациент уже свободно двигал рукой и пальцами. Астраханец быстро пошел на поправку, его выписали домой с рекомендациями по дальнейшей реабилитации.