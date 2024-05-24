Экс-глава чеченского правительства Хучиев назначен помощником Мишустина

Бывший председатель правительства Чечни Муслим Хучиев получил назначение в аппарате премьер-министра России – он стал помощником Михаила Мишустина, об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Я рад, что опыт и талант Муслима Хучиева, которые были успешно им реализованы в нашей республике, востребованы на федеральном уровне. Оказанное ему доверие является хорошим стимулом для еще более качественной деятельности во благо нашего великого государства", - написал Кадыров.

Он не сообщил, в какой сфере бывший глава правительства дотационного региона будет помогать Мишустину и о каких реализованных талантах идет речь.

Кадыров объявил об отставке Хучиева с поста председателя правительства республики 21 мая. Ио председателя правительства стал Иса Тумхаджиев, он шесть лет был заместителем главы кабмина Чечни.