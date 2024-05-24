Путин собрался в Северную Корею

Готовится визит Владимира Путина в Северную Корею, даты Кремль объявил "своевременно", заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В последний раз Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын встречались в сентябре 2023 года на Дальнем Востоке. Переговоры проходили на космодроме Восточный, куда Ким Чен Ын прибыл на своем поезде.

Стоит отметить, что официально возможности взаимодействия России как члена ООН с Северной Кореей в экономическом плане сильно ограничены – из-за наложенных Организацией объединенных наций санкций на все виды такого взаимодействия.