Baza: учителю – ветерану СВО вменили совращение подростка

В Воронежской области задержали 24-летнего учителя истории и ветерана СВО. Ему вменили совращение восьмиклассника.

Иван Ф. имел безупречную биографию. Родился в ХМАО, учился на автомеханика в Курске, отслужил в армии и поступил в университет, потому что всегда мечтал стать учителем истории. В 2022 г. отправился добровольцем на СВО, был на передовой. После окончания контракта исполнил мечту: Ивана пригласили работать в школу в Павловске.

Он преподавал историю, обществознание и ОБЖ, вел группу по начальной военной подготовке для мальчиков. 23 мая педагога задержали. По версии следствия, историк совершил развратные действия по отношению к 15-летнему восьмикласснику из своей школы, точно зная, что парень несовершеннолетний. Ветерану СВО грозит до трех лет лишения свободы, пишет telegram-канал Baza.