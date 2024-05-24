24 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

На Урале задержали курьера мошенников, назвавшего себя "выездным финансовым менеджером"

На Среднем Урале задержали курьера, работавшего на мошенников по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Сам он назвал себя "выездным финансовым менеджером".
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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, задержан 19-летний житель Серова. Выяснилось, что он откликнулся на предложение неизвестного о работе. Со слов молодого человека, ему предложили деятельность "выездного финансового менеджера по оказанию помощи престарелым гражданам, которые в силу ограниченных возможностей здоровья не могут самостоятельно платить за товары и услуги". Уралец согласился.

По указываемым "работодателями" адресам он приезжал к пенсионерам за деньгами, а затем отправлял их на продиктованные счета, оставляя себе определенный процент – так называемую "зарплату". При этом парень после первых же визитов сообразил, что участвует в мошеннической схеме "Родственник попал в ДТП". Однако продолжил действовать по инструкции.

По его словам, в результате своей непродолжительной преступной деятельности он "заработал" 100 тысяч рублей. А вот ущерб для пожилых уральцев, проживающих в домах на улицах Короленко, Заславского и Льва Толстого в Серове, а также в Карпинске – в доме на улице Нахимова – составил более 2 млн рублей.

Против задержанного молодого человека полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Он заключен под стражу. Сыщики проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.

Теги: мошенники, курьер, полиция, Серов


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