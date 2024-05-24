Инфляция в России продолжает расти, высокая ключевая ставка не помогает

Годовая инфляция в апреле в среднем по стране продолжила расти. Она увеличилась на 0,12% - до 7,84%. Сильнее всего рост цен ускорился в Приволжском и Сибирском федеральных округах, а вот в Южном федеральном округе инфляция чуть замедлилась, говорится в сообщении Центрального банка России.

"В большинстве регионов стали быстрее дорожать товары для дома и ремонта, бытовая химия и галантерея, медицинские товары, кондитерская продукция и продукты животноводства", - сообщает регулятор.

При этом цены на услуги в большинстве регионов чуть замедлили рост, заметнее всего это было в сфере транспорта, туризма и банковских услуг. В то же время тарифы на мобильную связь во всех федеральных округах повысились.

Такие данные практически не оставляют шансов на понижение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ. Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что ставка будет снижаться только в случае устойчивого тренда на снижение инфляции, чего пока не происходит.