В Перми в день города состоится парад трамваев

В Перми в день города, 12 июня, состоятся парад трамваев и другие мероприятия. Центральными площадками празднования уже традиционно станут городская эспланада и набережная Камы.

Общегородские культурно-массовые мероприятия начнутся 11 июня в 23.00 со встречи Дня города Перми в сквере имени Василия Татищева. Одним из персонажей своеобразного исторического экскурса станет сам основатель Перми. События 12 июня начнутся в 11.00 с торжественной церемонии открытия плит на Аллее Доблести и Славы.

В 12.00 пройдет открытие парада трамваев, посвященного 95-летию со дня запуска первого трамвая в Перми. По Петропавловской проедет колонна из 10 служебных и пассажирских вагонов разных лет. Завершением дня станет праздничный семиминутный салют, который запустят с территории городского пляжа в 23.30. Наблюдать его лучше всего будет на набережной с левого берега Камы, сообщает пермская гордума.