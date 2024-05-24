"Побывал в командировке в СКР". Экс-командующего 58-й армией выпустили из СИЗО

Суд изменил меру пресечения бывшему командующему 58 армией Южного военного округа генералу Ивану Попову, которого следствие обвинило в продаже металлоконструкций для линий обороны на Запорожском направлении на 130 млн руб.

Характерно, что с ходатайством о замене меры пресечения на домашний арест выступил и сам СК, обосновав это появившимися "характеризующими фигуранта данными, а также иными обстоятельствами, установленными в ходе расследования".

Произошло это после того, как многие военкоры высказали мнение, что Попов, возможно, стал жертвой внутриклановой борьбы, будучи одним из честных и эффективных генералов, которого и сняли с должности командующего 58 армией "за правду".

Так, обозреватель Юрий Подоляка отмечал, что Попов имел смелость говорить в глаза начальству то, о чем стыдливо предпочитали молчать другие, за это его якобы и невзлюбило начальство и, по сути, выжило из армии, а теперь, вероятно, вознамерилось посадить — в назидание другим.

Сам Иван Попов вину не признает. Адвокат Сергей Буйновский заявил, что в собственности у генерала есть одна квартира, полученная от государства, и два необустроенных земельных участка. Защитник также указывал на наличие "более серьезного фигуранта" в этом деле, однако отказался называть фамилию.

С Попова уже в зале суда сняли наручники.

Сам он прокомментировал свое задержание фразой "Находился в командировке в Следственном комитете".