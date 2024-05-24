Telegram возглавил топ самых популярных мобильных приложений

Мобильное приложение Telegram стало самым востребованным с начала года у пользователей, передает AdIndex со ссылкой на аналитику Yota за период с начала 2024 года.

Второе место также у мессенджера – WhatsApp. В прошлом году в тот же период американское приложение занимало первое место.

У YouTube уже второй год подряд третье место.

Также в пятерку самых популярных приложений вошли VK и TikTok (у которого в России заблокирована часть функционала).

В исследовании говорится, что рейтинг сильно меняется в зависимости от возраста. Так среди абонентов от 30 лет наиболее востребован WhatsApp. Также есть зависимость от пола: мужская аудитория интересуется картографическими сервисами, навигаторами, VPN. У женщин в топе приложения маркетплейсов и онлайн-кинотеатров.