В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко

В столице Белоруссии, Минске, начались переговоры президентов двух стран-соседок – в гости к Александру Лукашенко прилетел Владимир Путин.

Перед началом консультаций во Дворце Независимости состоялась церемония официальной встречи Лукашенко Путина. Лидеры представили членов своих делегаций.

Путин прибыл в Минск с двухдневным визитом по приглашению президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Темами разговоров станут актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной повестки дня, сообщает пресс-служба Кремля.