Москва отзывает посла России в Армении для консультаций

Министерство иностранных дел России отозвало посла в Армении Сергея Копыркина в Москву для консультаций.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова никак не прокомментировала причину предстоящих консультаций – никакого сопроводительного текста у новости на сайте министерства нет.

22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность на две неназванные страны ОДКБ за "подготовку войны" против Еревана в 2020 году (конфликт в Карабахе – прим. ред.). Пашинян заявил, что организация "имитировала" союзническую поддержку, на деле отдавая предпочтение Баку.

Ранее Армения согласилась признать юрисдикцию Азербайджана над непризнанной республикой Нагорный Карабах.