Алексей Орлов поучаствовал в помывке памятника отцам-основателям города

В честь празднования Дня российского предпринимательства свердловское областное отделение общероссийской общественной организации "Опора России" решило провести профессиональные работы по очистке и мойке памятника отцам-основателям Екатеринбурга – Татищеву и де Геннину. Работы велись с использованием химии от местных производителей, они же взяли на себя и расходы за мойку. К акции присоединился глава города Алексей Орлов.

Свердловское отделение "Опоры России" проводит такую акцию ежегодно.

"Мы считаем, что самые главные предприниматели нашего города – это наши отцы-основатели. Они предприняли самое главное – организовали наш город и дали нам возможность здесь расти и развиваться. В знак благодарности в День российского предпринимателя мы решили провести такую акцию и спросили разрешения у города, чтобы этот памятник засиял новыми красками", – пояснил руководитель свердловского отделения "Опоры России" Илья Тыщенко.

Раньше при проведении акции использовались импортные средства, в прошлом году уже половина материалов была российской. И сегодня впервые удалось полностью отказаться от зарубежных препаратов. По словам Ильи Тыщенко, предприниматели пошли правильным путем: они взяли технологии и делают химию в Екатеринбурге. В результате горожанам доступна качественная химия по недорогой цене.

Градоначальник Алексей Орлов отметил, что Екатеринбург в последние годы старается применять для мытья улиц средства отечественных производителей. Не останется без внимания и продукция компании, чьими препаратами сегодня мыли главный городской памятник. А акция стала прекрасным примером импортозамещения, когда представленная в городе продукция применяется на его благо.

"В "Опоре России" есть ребята, которые занимаются производством препаратов для чистки, они очень уверенно сегодня осваивают рынок, занимаются импортозамещением. Посмотрим у них какие-то препараты, которые можно использовать, чтобы бороться с объявлениями. Хочу сказать спасибо, чем больше будет таких инициатив, тем чище будет город", – сказал Алексей Орлов.