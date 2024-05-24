В Новом Уренгое произошел крупный пожар на производственной базе рядом с больницей

В Новом Уренгое произошел крупный пожар на производственной базе рядом с больницей. Видео с места происшествия появилось в местных социальных сетях.

На кадрах видно, как от промышленного здания валит густой, черный дым.

В пресс-службе регионального управления МЧС рассказали Накануне.RU, что сообщение о пожаре поступило в 14.51. Горит гаражный бокс на ул. Больничный проезд, 5. На момент прибытия огнеборцев у здания горела кровля. Угрозы рядом стоящим зданиям нет.

По предварительной информации погибших и пострадавших нет.

Тушение пожара продолжается.