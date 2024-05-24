В СК прокомментировали дело экс-милиционеров, которым вменяют ряд убийств в Екатеринбурге

В Следственном комитете впервые прокомментировали уголовное дело экс-милиционеров, которым вменяют несколько убийств, совершенных в Екатеринбурге более 20 лет назад.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, всего обвинение предъявлено пяти фигурантам. По версии следствия, мужчины причастны к ряду убийств, совершенных в 2000 году в Кировском и Железнодорожном районах уральской столицы. По материалам дела, во время первого из установленных на данный момент эпизодов (убийство мужчины, его матери и сожительницы) основная часть фигурантов являлась действующими сотрудниками МВД. Сами убийства совершались при помощи огнестрельного оружия, в том числе пистолетов.

24 года назад раскрыть эти преступления не удалось, но работа сотрудников Следственного комитета и полиции продолжалась. В итоге им удалось выйти на след фигурантов. Сейчас устанавливаются мотивы и обстоятельства убийств, а также другие возможные соучастники и эпизоды.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального СК России. Как добавили в ведомстве, наказание за совершение этих преступлений – вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее стало известно, что Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал экс-начальника ОБНОН Кировского РУВД Владислава Соболя и экс-сотрудника городского УВД Константина Котика. Сообщалось, что бывшим милиционерам вменяют убийство трех человек, в том числе двух женщин в Пионерском поселке Екатеринбурга в 2000 году.