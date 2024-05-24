Безсонов: солдат ВСУ на танке перешел на сторону России

Бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил о том, что родившийся в 1985 г. в Сватово (ныне – в ЛНР) солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Лихачев перешел на сторону армии России на Донецком направлении на угнанном украинском танке Т-64.

"Танк угнал, поскольку посчитал, что так будет безопасней добраться до наших позиций, где его заранее ждали по предварительной договоренности. Никто в спину не стрельнет, и для других ВСУшников на передовых позициях все выглядело как обычный боевой выход танка", - написал Безсонов в своем telegram-канале.

Политик пообещал, что вскоре Лихачев расскажет, с кем встречался в Польше, после чего вернулся на Украину, почему каждая бригада ВСУ, где он появлялся, несла потери, и чем он будет заниматься у нас.