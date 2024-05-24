Бюро Фостера поможет построить подземный город под Харьковом - мэр

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о планах построить подземный город площадью более 236 тыс. кв. метров (для сравнения: площадь стандартной "Меги" – около 125 тыс. кв. метров). Реализация проекта потребует инвестиций в размере $243 млн.

По словам Терехова, подземный город будет построен под центром Харькова. "Сейчас мы ищем инвесторов, потому что этот проект будет стоить очень дорого. Но он необходим, чтобы люди чувствовали себя в безопасности", — приводит его слова канал "Новини.LIVE".

Сообщается, что проект подземного города уже разработан харьковскими архитекторами совместно со знаменитым британским бюро Нормана Фостера (в России по проекту этого бюро был построен, например, "Медный дом" в Екатеринбурге – штаб-квартира РМК).

В подземном городе разместят школу, паркинги, медучреждения, коворкинги и торговые центры. Вход оборудуют через метро.