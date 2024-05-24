В RCC собираются организовать реванш Шлеменко и Мусаси

Глава уральской лиги RCC Николай Клименко заявил, что намерен организовать реванш известного российского бойца Александра Шлеменко и голландца иранского происхождения Гегарда Мусаси.

Сегодня стало известно, что Мусаси уволен из американского промоушена Bellator, где он выступал все последние годы. Боец стал свободным агентом и теперь может вести переговоры с любой организацией.

"Теперь у RCC есть возможность попробовать организовать реванш для Александра Шлеменко. Бой в разработке", - заявил глава RCC Николай Клименко, слова которого приводит пресс-служба лиги.

Бой может состояться уже в этом году. Первый поединок между Шлеменко и Мусаси, состоявшийся в октябре 2017 года в Bellator, завершился победой Гегарда единогласным решением судей.

Напомним, ранее Клименко заявлял, что готов организовать бой Александр Шлеменко vs. Валерий Мясников по правилам ММА.