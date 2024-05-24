Разыскиваемый вор из Екатеринбурга скрывался от правоохранителей в мусорном баке

Сотрудники уголовного розыска нашли беглеца в мусорном баке. Подробнее об этом истории Накануне.RU рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

В период с 22 по 23 мая в Свердловской обалсти проходило внеплановое оперативно-профилактическое мероприятие "Розыск", в ходе которого было поймано 42 осужденных. Все они уклонялись от исполнения уголовных наказаний, среди которых: исправительные работы, обязательные работы, условное лишение свободы, ограничение свободы. Были и те, кого приговорили к отбыванию наказания в принудительных централ и колониях поселения, но позволили прибыть туда самостоятельно.

Среди осужденных есть совершившие преступление как средней тяжести, так и тяжкие, как незаконный оборот наркотиков, мошенничество, разбои и грабежи. К последним относится и Сергей, который нашел интересное место, чтобы скрыться от правоохранителей. За грабеж и кражу его приговорили к трем годам лишения свободы, однако позднее Ивдельским городским судом наказание было заменено на принудительные работы сроком 1 год и 10 месяцев.

Сергей скрывался в Екатеринбурге. Сотрудники розыска установили адрес квартиры, дверь в которую пришлось взламывать сотрудникам МЧС и полиции. После проникновения в квартиру, разыскиваемый предпринял попытку скрыться и залез в мусорный бак. К его сожалению, укрытие было быстро обнаружено и разыскиваемого отвезли в отдел полиции для оформления процедуры задержания.