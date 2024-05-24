"Грузинская мечта" начнет процедуру преодоления президентского вето по закону об иноагентах

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" в понедельник, 27 мая, начнет процедуру снятия президентского вето с закона об иноагентах. Для преодоления запрета, наложенного Саломе Зурабишвили, на голосовании в парламенте нужно набрать простое большинство голосов.

Между тем, политсовет "Грузинской мечты" сегодня выступил с заявлением по поводу санкций США, которые Вашингтон анонсировал в связи с принятием закона об иноагентах в Грузии. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ограничения коснутся лиц, "ответственных за "подрыв демократии в Грузии или соучаствующих в нем, а также членов их семей". Предполагается, что им ограничат въезд в Штаты.

В заявлении говорится: "Мы не собираемся торговать суверенитетом и безопасностью нашей страны. Никакой шантаж не сможет заставить нас сделать шаг против нашей страны".

"Шантаж визовыми ограничениями. являются не чем иным, как нарушением независимости и суверенитета Грузии", - заявили в партии. Там также сослались на "аналогичные законы в гораздо более строгой форме в США, Франции и многих других странах, против которых США не ввели никаких санкций".