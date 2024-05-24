В Госдуме считают, что Украина "активизирует работу с перебежчиками из России"

Депутат Госдумы, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев считает, что Украина активизирует работу с перебежчиками из России: офис президента, Верховная Рада и Минобороны Украины поддержали группу отщепенцев и предателей России, которые провели на днях свою сходку во Львове.

"Перед обсуждением в Швейцарии так называемой "формулы мира" Зеленского и на фоне неудач Украины на поле боя кураторы из Вашингтона, похоже, настоятельно попросили киевский режим активизировать работу с перебежчиками из России", - написал политик в своем telegram-канале.

Разношерстная команда предателей, участвующих в информационных диверсиях, с оружием в руках воюющих против нашей страны, усиленно изображает на Западе "хороших русских", и теперь должна сыграть свою роль и в украинских перфомансах.

"Изменникам Родины не стоит забывать о суровой ответственности за совершенные ими преступления. А отвечать за содеянное обязательно придется", - считает политик.