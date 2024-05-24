"Остался и без денег, и без секса": в Нижнем Тагиле мошенники выманили у студента сотни тысяч рублей

В Свердловской области полиция фиксирует ряд новых или видоизмененных способов, которыми пользуются телефонные мошенники. Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, речь идет об аферистах, представляющихся специалистами Пенсионного фонда, брокерами на инвестиционных площадках и даже "жрицами любви".

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Так, один из вариантов хищения личных сбережений зафиксирован в Камышлове, где жертвой злоумышленников стала женщина 1982 года рождения. Ей на мобильный телефон позвонила неизвестная, представившись работницей Пенсионного фонда, и попросила сведения о трудовом стаже. Затем будущей жертве пришло SMS с секретным кодом к приложению Госуслуг. В дальнейшем ее личный кабинет там оказался взломан, так как свердловчанка сообщила аферистам заветные четыре цифры пароля. Дело кончилось тем, что на нее был оформлен кредит на крупную сумму.

Жительница Березовского 1970 года рождения решила попробовать себя в сфере криптовалютного рынка и перевела лжеброкеру порядка 400 тысяч рублей с целью получения солидных процентов прибыли. Однако она напрочь забыла про элементарное правило личной безопасности, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

А в Нижнем Тагиле студент гуманитарного вуза решил скоротать вечер в компании "ночной бабочки". Просмотрев анкеты претенденток, он выбрал понравившуюся девушку и позвонил по указанному в объявлении номеру. Трубку взяла некая Мария, которая любезно сообщила адрес в центре города, куда нужно подъехать. Оказавшись на месте, молодой человек снова связался со "жрицей любви", а та, в свою очередь, озвучила сумму в 2 тысячи рублей за свои услуги. Деньги необходимо было перевести на карту, туда же требовалось внести залог 15 тысяч 200 рублей – якобы за страховку ее жизни.

"Горе-кавалер сделал все, что требовалось, не зная, что это было только начало масштабного обмана. Чем только не озадачили его аферисты: и двухуровневой страховкой в размере 70 тысяч, и общением с охранником выбранной им девицы неким Магомедом, которому тот заплатил еще 50 тысяч, взятых в кредит. Потом снова позвонил Магомед, сообщив, что любвеобильный юноша его не понял, и нужно было перечислить 150 тысяч, что он и сделал. Вымогательство продолжалось до тех пор, пока студент, наконец, не осознал, что угодил в сети мошенников, оставшись, таким образом, и без денег, и без секса. После чего последовало заявление в полицию", - рассказал полковник Горелых.

В полиции отмечают, что любители чужих денег постоянно придумывают различные изощренные варианты, как облапошить доверчивых законопослушных россиян. В МВД призывают не поддаваться на провокации аферистов.