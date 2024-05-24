Памятник Расулу Гамзатову открыли в Астрахани в День славянской письменности и культуры

Бюст советскому поэту Расулу Гамзатову установили в сквере «Студенческий» Астраханского госуниверситета. В торжественной церемонии приняли участие вице-губернатор – руководитель администрации губернатора региона Павел Паутов и дочь поэта Салихат Гамзатова.

Памятник открыли в День славянской письменности и культуры неслучайно. Произведения Расула Гамзатова объединяют людей разных взглядов, убеждений, национальностей, но единых в главном – в своей патриотической позиции.

«Расул Гамзатов стал посланником культуры не только народа Дагестана, но и в то время Советского Союза. Этот человек был гордостью своей страны и настоящим патриотом. Благодаря его творчеству обогатилась наша культура», — сказал Павел Паутов.

Монумент возвели при поддержке администрации губернатора Астраханской области по инициативе региональной общественной организации по сохранению и развитию дагестанской культуры «Дагестан».

«Открытие памятника — это дань уважения астраханцев к памяти моего отца. Когда люди знают и чтут культуру друг друга, они проникаются дружескими чувствами», - уверена Салихат Гамзатова.

Также сегодня в 18:00 в Астраханской филармонии состоится праздничный концерт, посвященный памяти Расула Гамзатова.