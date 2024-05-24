СМИ: "Тинькофф" может купить здание Центрального телеграфа в Москве

"Тинькофф" может купить здание Центрального телеграфа на Тверской улице в центре Москвы, передают "Ведомости" со ссылкой на неназванные источники. Продавцом выступит кипрская компания Riverstretch Trading & Investments.

В 2018 году "дочка" "Ростелекома" ПАО "Центральный телеграф" продала здание площадью 12 тыс. кв. метров, сумма сделки составила 2 млрд руб. с учетом НДС.

Покупателем выступило ООО "Центральный телеграф", которое связано с Riverstretch Trading & Investments. Последняя известна как акционер O1 Properties – одного из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве.

По данным издания, "Тинькофф" хочет разместить в здании свой Центральный университет.

Рыночную стоимость зданий Центрального телеграфа управляющий партнер Alto Real Estate Fund Наталия Тишендорф оценивает примерно в 25 млрд руб.