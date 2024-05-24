Генерал Попов не явился на суд по изменению ему меры пресечения

Генерал Иван Попов не прибыл на рассмотрение ходатайства о переводе его под домашний арест, заседание отложено на 27 мая, передает РИА Новости.

Ходатайство об изменении меры пресечения с заключения в СИЗО на домашний арест подал не обвиняемый, а следствие - с учетом "характеризующих фигуранта данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования".

Ранее адвокат Попова сообщил, что его подзащитному предъявлено обвинение в мошенничестве, но генерал вину не признает.

Попов был задержан по делу о хищении металлопроката на 130 млн руб. По версии следствия, он может иметь отношение к продаже 2 тыс. тонн металлоизделий, которые предназначались для строительства укреплений на запорожском направлении СВО.