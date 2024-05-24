Reuters: Путин готов завершить конфликт на Украине, если признают текущие границы

Президент России Владимир Путин готов прекратить конфликт на Украине через соглашение о прекращении огня, которое признает текущие линии фронта. Об этом сообщили Reuters четыре российских источника, заявив, что Путин готов продолжать сражаться, если Киев и Запад не ответят.

В марте выяснилось, что в последние недели и месяцы в США и Европе происходят события, которые могут указывать на то, что часть правящих кругов Запада готова пойти на компромисс с Россией по украинскому вопросу. Новую военную помощь Киеву США никак не выделят, а проект бюджета ее не предусматривает.

Также в марте Владимир Путин на вопрос о возможности "честного договора" с Западом заявил, что он никому не верит, но "РФ нужны гарантии, и они должны быть прописаны".

В мае началось наступление ВС РФ на харьковском направлении, но во время пресс-конференции в Китае российский лидер подчеркнул, что планов взятия Харькова у ВС РФ на сегодня нет, и продвижение армии связано с созданием "санитарной зоны" в ответ на обстрелы российских приграничных регионов, в том числе Белгорода.