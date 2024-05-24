В Мегионе из-за паводка ввели режим повышенной готовности

В Мегионе из-за паводка ввели режим повышенной готовности. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Алексей Петриченко, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение было принято на заседании комиссии по ЧС.

"Уже сформирована группировка сил и средств для обеспечения мер безопасности в период прохождения паводковых вод, в ближайшее время состоится поквартирный обход собственников домов, проживающих в зоне предполагаемого подтопления. Мегионцы будут проинформированы о ситуации в целом и действиях в случае развития негативного прогноза. Также начаты мероприятия по подготовке пункта временного размещения людей, он будут открыт на базе Дворца искусств. Также для размещения людей будет задействован маневренный жилой фонд в Высоком", - сообщил Петриченко.

В зоне возможного подтопления может оказаться также СОТ "Обь". В настоящее время актуализируется информация о том, если ли зарегистрированные по месту жительства на территории товарищества люди, чтобы предусмотреть соответствующие мероприятия для обеспечения их безопасности.