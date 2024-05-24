Китай и Бразилия призывают провести мирную конференцию с участием Украины и России

Китай и Бразилия призывают провести мирную конференцию по украинскому конфликту, которую признают одновременно и Москва, и Киев, в которой стороны конфликта будут равноправны, а все мирные планы будут обсуждаться "справедливо", об этом говорится в совместном заявлении двух стран по итогам переговоров специального представителя КНР по внешней политике Ван И и главного советника президента Бразилии Селсу Аморимы.

Ранее президент Бразилии Лула да Силва отказался участвовать в мирной конференции по Украине, которая планируется в Швейцарии в середине июня. Конференция инициирована Киевом, Россию на нее не приглашали, но российский МИД заявил, что даже если бы и пригласили, Москва бы отказалась, поскольку будет рассматриваться только план Зеленского. Китай пока однозначно не отказался от участия в конференции, но Си Цзиньпин на нее точно не поедет.

Более того: ранее стало известно, что в Швейцарию не приедет и главный союзник Украины – президент США Джо Байден.