ЛДПР предложила запретить мобильные камеры для видеофиксации нарушений на дорогах

Депутаты ЛДПР предложили запретить применение мобильных комплексов фото- и видеофиксации нарушений на дорогах. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Они предлагают внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, что презумпция невиновности не распространяется на правонарушения в области ПДД только в случае фиксации этих нарушений стационарными комплексами.

Водителям очень часто приходят штрафы на основании данных от передвижных и мобильных камер, а доказать свою правоту автовладельцам практически невозможно, отмечают авторы законопроекта.

Но Правительство внесло еще один "репрессивный законопроект" - об ужесточении ответственности для водителей за управление транспортным средством без номеров или с нечитаемыми номерами. Эта инициатива разработана в интересах прежде всего "камерного лобби", считает председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.