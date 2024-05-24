В Екатеринбурге задержали пикетчика против строительства мусорного полигона

В Екатеринбурге был задержан Александр Норицин, пикетировавший против строительства мусорного полигона в Сысерти. Об этом Накануне.RU сообщили представители инициативной группы по данному вопросу.

По их сведениям, Александр является жителем села Щелкун в Сысертском городском округе и участником боевых действий в Чечне. Мужчина вышел к резиденции свердловского губернатора с плакатом, на котором была надпись: "Губернатор! Сысерть ждет ответа! Нет мусорному полигону!". Однако ни сам Евгений Куйвашев, ни кто-либо из его представителей к уральцу так и не вышли. Вместо этого к Норицину подошли полицейские, после чего пикетчик был задержан.

Как отметили в инициативной группе, с Александра взяли объяснительную и отпустили. На этой неделе уралец уже пикетировал у резиденции главы региона. Тогда к нему вышли представители уполномоченного по правам человека в Свердловской области и пообещали, что "ответ будет в пятницу" – то есть сегодня.

"Такой странный диалог получается у губернатора Куйвашева с народом. А как же наказ президента? Прокуратура должна обратить на это пристальное внимание", - заявили активисты.

Накануне.RU обратилось в УМВД по Екатеринбургу с вопросом о задержании Александра Норицина. В ведомстве воздержались от комментариев.

Напомним, в апреле на одиночный пикет против строительства мусорного полигона в Сысерти выходил и участник СВО. Между тем, суд отказал противникам полигона в проведении референдума.