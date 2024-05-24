Духовное управление мусульман назвало условие поддержки запрета на никабы

Духовное управление мусульман России готово поддержать запрет на ношение никабов в общественных местах, если "официальными органами" будет выявлена связь ношения никаба и роста риска экстремизма, передает РИА Новости со ссылкой на муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова.

Ранее муфтий отмечал, что такой запрет может вызвать недовольство у мусульман, что создаст напряжение в обществе. При этом он добавлял, что Духовное управление мусульман пропагандирует ношение женщинами не никаба, а традиционного для российских приверженок ислама хиджаба.

Ранее запретить никаб (покрывающий все лицо головной убор – прим. ред.) для ношения в общественных местах призвал глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Его поддержали некоторые члены СПЧ. Так, правозащитник Кирилл Кабанов считает, что никаб – проявление радикализма, его ношение является провокацией.