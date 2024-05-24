Основатель сети "Жизньмарт" Зайченко считает, что его бизнес пытаются прикрыть

Бывший депутат заксобрания Свердловской области и основатель сети "Жизньмарт" Иван Зайченко заявил о вероятном намерении третьих лиц прикрыть его бизнес после истории с массовым отравлением.

В своих соцсетях он опубликовал скрин переписки с одним из владельцев фабрики сети. Тот сообщил, что к ним едут с повторной проверкой и предупреждением, что "есть задача всех закрыть". Речь идет обо всех фабриках.

"Может, кто-то понимает, что происходит? Зачем фабрики проверяют по несколько раз? Зачем их закрывать при повторной проверке, если при первой не закрыли? Это какая-то акция устрашения? Если "Жизньмарту" надо закрыться и уйти из Екатеринбурга, освободив кому-то место, так и скажите, но перестаньте уже нас мучать так. Это ужасно сложно все", - написал Зайченко.

Ранее стало известно о 18 случаях заболевания острой кишечной инфекцией среди жителей уральской столицы, употреблявших продукцию, приобретенную в сети магазинов "Жизньмарт". После этого началось эпидрасследование, которое показало наличие в ряде проб бактерий группы кишечной палочки.

Напомним, что после отравлений в Екатеринбурге продукцию "Жизньмарта" стали срочно убирать из магазинов в Тюмени и Перми.