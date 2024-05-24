Посевная кампания в Тюменской области преодолела экватор

Посевная кампания в Тюменской области преодолела экватор, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Яровой сев на тюменских полях выполнен на 51%. Это почти 435 000 гектаров. Несмотря на затяжную весну, аграриям удалось нарастить темп работ и выйти на среднемноголетние значения по срокам сева.

На сегодня посеяны и посажены: зерновые и зернобобовые культуры на площади 372 000 гектаров — 52%, технические культуры на площади 26 800 гектаров — 76%, картофель на площади 3 639 гектаров — 50%, овощи на площади 605 гектаров — 56%.

Лидерами среди муниципалитетов по посевной кампании стали Юргинский район - там посевная завершена на 69%, Нижнетавдинский район — 66%, Заводоуковский городской округ — 64%.

В Тюменской области сеют пшеницу, овес, ячмень, горох, кукурузу, рапс, лен, садят картофель, капусту, свеклу, морковь, лук, различные виды салата. Несколько хозяйств региона осуществляют экспериментальные посевы подсолнечника, чеснока и горчицы. Также аграрии работают в ягодных садах, где выращивают смородину, черноплодную рябину, облепиху.

Напомним, в 12 районах области полностью завершен посев гороха, в трех муниципалитетах выполнили план по посеву технических культур, в Нижнетавдинском районе посеяли 100% кукурузы на силос.