Общерегиональный день приема граждан пройдет в Астраханской области 5 июня

По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина 5 июня 2024 года с 10:00 до 16:00 состоится общерегиональный день приема граждан, который осуществляется непосредственно по месту нахождения соответствующих должностных лиц.

Личный прием заявителей проведут члены правительства Астраханской области, руководители исполнительных органов Астраханской области, главы городских округов и муниципальных районов Астраханской области, уполномоченные ими сотрудники, сообщили в управлении по работе с обращениями граждан администрации губернатора Астраханской области.

Проведение общерегионального дня приема граждан активно поддержали территориальные органы федеральных органов государственной власти, в том числе прокуратура Астраханской области совместно с городскими, районными и специализированными прокуратурами.

Личный прием заявителей также будет проходить в приемных депутатов Думы Астраханской области, Городской Думы муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Прием заявителей организуется по предварительной записи до 5 июня, которая осуществляется органами власти. В день приема гражданину необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт и другие).